Nejspíš už je rozhodnuto. Čína zakáže vývoz svých nejmodernějších výrobních technologií pro produkci fotovoltaických panelů, potvrzuje Cyril Regner, majitel Energetického holdingu Malina, jednoho z největších dodavatelů fotovoltaiky v Česku s vlastní výrobou v Číně. Asijská velmoc má v oboru ve světě dominantní postavení a nehodlá se ho vzdát. V zemi se dnes vyrábí přes 96 procent natenko řezaných křemíkových destiček potřebných pro výrobu panelů. Čína má podchycené i všechny další stupně jejich produkce. „Uvědomuje si svůj technologický náskok a chce si jej udržet,“ říká pro HN Regner, který zrovna pobývá v čínském městě Tung-kuan, severně od Hongkongu. Při rozhovoru je slyšet zpěv ptáků. V Číně je krátce po oslavách Nového roku, který je zároveň svátkem jara.

V Tung-kuanu má Regner společně se svou čínskou manželkou Fu Siao-siang továrnu na fotovoltaické panely. Jen letos jich do Česka plánuje dovézt přes 70 tisíc. O svou vlastní výrobu a nasmlouvané dodávky se neobává, vývoz hotových panelů Čína omezovat nehodlá. Regner ale s Malinou připravuje také spuštění montážní továrny na panely v Česku a na ni už to dopad mít může. Čínské embargo by podle Regnera mohlo zlikvidovat řadu firem v Evropě.

Jaká je nyní situace v Číně, už se tam v souvislosti s avizovaným zákazem něco mění?

Stále se snažíme zjišťovat z různých zdrojů detailnější informace. S úřady máme domluvenou schůzku na začátek příštího týdne. Kompletní znění vyhlášky, která zákaz stanovuje, zatím neznáme. Opravdu to ale vypadá tak, že Čína k zákazu přistoupí. Hodně záleží na detailním znění vyhlášky. Pokud by mělo dojít i k zákazu vývozu ingotů, tedy slitků křemíku, ze kterých se řezají wafery – křemíkové destičky – byl by to hodně velký problém. Pro velkou část evropských a amerických výrobců by to mohlo být likvidační.