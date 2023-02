Při hledání pracovní síly chybí firmám často ta nejkvalifikovanější. Doktorské studium ale může zájemce o nejvyšší možné vysokoškolské vzdělání odradit de facto prací na plný úvazek za velmi nízké peníze. „Škola mě bavila a dovedu si představit, že bych pokračovala na doktorát, ale jak se mám uživit za sedm tisíc měsíčně? Za to v Praze dnes nenajdu ani garsonku,“ říká například jedna z absolventek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Takto nízké stipendium pro doktorandy přitom není nijak neobvyklé – právě na pražské chemii se pohybuje od 5200 do 7700 korun měsíčně. Do budoucna by to měly změnit takzvané průmyslové doktoráty, které do financování zapojují i firmy z oboru.

