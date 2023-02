Kapitalismus je často kritizován jako nové náboženství. Pojďme tuto kritiku přijmout, ale podívat se na celou věc z opačného úhlu. Je-li kapitalismus skutečně novým náboženstvím, je náboženstvím tak veskrze špatným, jak se – tak nějak implicitně – domníváme?

V úterý jsem měl rozhovor na BBC v Moral Maze, pořadu, který má dnes již třiatřicetiletou tradici, v jehož rámci se probírají témata typu, zda má zlo skutečnou existenci, nebo je to jen metafora. Další témata jsou například odpuštění či genderová ideologie, vše vřele doporučuji. Debaty bývají hluboké a ostré, ale přitom klidné, hezky britsky gentlemanské a plné úcty pro opačný názor. Nyní bylo tématem, zda by nám nebylo lépe ve společnosti, která by fungovala bez peněz. Stručná odpověď, nebylo.

Mezi hosty byla i Anitra Nelsonová, autorka nové knihy Beyond Money: A Post Capitalist Society, a ani té se nepodařilo nikoho z debatujících či moderujících přemluvit o výhodách bezpeněžní společnosti.