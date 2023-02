Do nemocnice přijdou třeba jen kvůli banálnímu zákroku, jenže pak tam lidé stráví i několik týdnů bojem s takzvanou nemocniční infekcí. Takovou se ročně v Česku nakazí až 150 tisíc pacientů, několik tisíc na následky zemře. I když zdravotnická zařízení investují nemalé peníze do vzdělávání personálu, aby nákazám předcházela, stále je co zlepšovat. Některá z nich tak vsadila na umělou inteligenci, která na riziko včas upozorní. A hlásí, že počty infekcí skutečně klesají.

