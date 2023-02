Jednu z nejvýznamnějších českých pražíren byste asi nečekali zrovna na vesnici na Slovácku. V Babicích ale jedna taková stojí. Pražička v ní je obklopená krabicemi, barely a kmitajícími zaměstnanci. Jede na plné obrátky, drtí kávová zrna tak, až není slyšet vlastního slova.

„Na to, jak to tady vypadá a jaký je tu chaos, se nezdá, že upražíme až 200 tun kávy ročně, co?“ směje se zakladatel rodinné firmy CoffeeSpot Jiří Plšek. Hala ani firma ale třiačtyřicetiletému podnikateli už více než půl roku nepatří.

Rozhodl se, že podnik s desítkou zaměstnanců a několika brigádníky prodá, protože na chod stále rostoucí firmy podle svých slov sám nestačil. Loni toho na něj začalo být moc. „Občas, když jsme s manželkou do čtyř do rána lepili balíčky s kávou, mě napadlo, že bych to prodal a měli bychom se dobře,“ naznačuje Plšek.

V poslední době chtěl navíc Plšek trávit více času s rodinou, neměl proto prostor zabývat se třeba nabídkami na expanzi do zahraničí, které tak vytrvale odmítal.