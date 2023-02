Jste otrokem své elektrárny, stojí vám to vůbec za to?! Takový komentář mi přišel v reakci na článek o tom, že se člověk s fotovoltaickou elektrárnou chová trochu jinak, než když energii odebírá jen z distribuční sítě. Je to sice netypická reakce, ale její autor se vlastně ptá správně. Stojí FVE a případné změny v chování domácnosti za to?

Odpověď záleží na cenách elektřiny, ale také na tom, co o své elektrárně víte a jak ji dokážete vytěžit. Můžete ji nechat běžet jen tak a o nic se nestarat, ale to dokáže málokdo. Solární „malobaronství“ je pro mnohé koníček a pro normální uživatele i nadšence je zásadní to, jaké informace z elektrárny dostanou a jak je mohou využít a aplikovat. Návratnost investice se díky správnému využití elektrárny může zkrátit o několik let.

Všechny instalované systémy dnes nabízí alespoň základní informace v oficiálních aplikacích. Některé funkce instalační firmy zákazníkům ale raději ani neukazují (často z dobrého důvodu). Další možnosti ovšem můžeme odhalit s trochou vlastní snahy a s malými náklady. Výsledek pak může být plný krásných grafů, ale také úspor.

My se po skoro čtvrt roce s funkční elektrárnou můžeme podívat ve čtyřech blocích, co který přístup nabízí a jak se dá kolem dat z fotovoltaických elektráren postavit zajímavý vedlejšák.

Výchozí aplikace od výrobce

Loxone a Home Assistant

Český projekt Promotic SunDayGate

Inteligentní řízení přímo od dodavatele