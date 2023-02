Při svém prvním zvolení ostravským primátorem Tomáš Macura odhadoval, že v politice vydrží jen čtyři roky. To bylo v roce 2014. Poté mluvil o osmi letech a loni byl zvolen do čela třetího největšího města Česka už potřetí. Teď už by ale mohl opravdu...

21. 2. 2023 ▪ 5 min. čtení