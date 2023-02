Při svém prvním zvolení ostravským primátorem Tomáš Macura odhadoval, že v politice vydrží jen čtyři roky. To bylo v roce 2014. Poté mluvil o osmi letech, a loni byl zvolen do čela třetího největšího města Česka už potřetí. Teď už by ale mohl opravdu skončit. V prezidentských volbách otevřeně podpořil Petra Pavla proti šéfovi vlastního hnutí Andreji Babišovi. Ač po volbách z ANO vystoupil, primátorem zůstal díky podpoře ostravských zastupitelů hnutí. Což se může brzy změnit.

„Pan Macura nemůže být dalšího tři a půl roku primátorem. Žádná strana nebo hnutí by toto nepřipustily,“ říká ostravská zastupitelka ANO Hana Tichánková. Pro Macurovo setrvání v čele města, byť už je teď nestraníkem, minulý týden hlasovalo 11 z 18 přítomných členů zastupitelského klubu ANO. Jenže hned toto pondělí večer se zástupci hnutí sešli mimořádně znovu.