Další pokus o návrat expremiéra Jiřího Paroubka, který chce tentokrát sjednotit českou levici pod projektem Nespokojení, má převážně anekdotické rysy. Ale současně lze skrze něj spatřit i závažnější jevy, například hloubku krize české levice. Takže přece jen alespoň za polovážný komentář stojí.

Nejprve ale k té anekdotě. Jiří Paroubek osobně je chodící politický vtip. Celá jeho kariéra je vlastně kontinuálním pokusem o comeback. Ve volbách 2006 a 2010 se pokusil vrátit do pozice premiéra, kam se dostal shodou okolností po pádu Stanislava Grosse. Neuspěl. Pak na chvíli zmizel, aby se vzápětí pokusil o návrat do vysoké politiky s národními socialisty a projektem Lev 21. Neúspěšně. Pak se chtěl vrátit do ČSSD. Nechtěli ho. Zatím posledním pokusem o návrat byly senátní volby na Ostravsku před čtyřmi lety, kde úplně propadl – dostal necelých sedm procent hlasů.