Bylo jí čerstvých patnáct let, když před ni postavili na židli nalakovaný plech, do ruky jí dali štětec a nechali ji učit se malovat tak akorát tenkou, ale přesnou zlatou linku až do zblbnutí. „Vyprávěla nám, že jí to vůbec nešlo a že pořád brečela, že to dělat nechce. Celé směny po dobu tří čtyř měsíců jenom malovala linky a zase je mazala, malovala, mazala. Chtěla to vzdát, ale nakonec se to zlomilo,“ vzpomíná Hana Doležalová, jedna ze dvou dcer, na svou maminku Evu Vrkoslavovou. Dámu, které se v renovátorské motocyklové komunitě neřeklo jinak než „linkařka z Jawy“.

Nabízí se paralela s Rolls-Roycem. Nejluxusnější automobilka světa má také svého hýčkaného zaměstnance, který umně dokončí poslední detail na milionových vozech tím, že boky obtáhne štětcem ručně malovanou, přesto dokonale precizní linkou.