Hypoteční trh v meziročním srovnání spadl o 80 procent, trh s byty je podle realitních makléřů zamrzlý a ceny klesají i o desítky procent. Komerční nemovitosti podobný pád zatím nezaznamenaly, podle studie CBRE ale objem transakcí na tomto trhu klesá už šest let a za tu dobu spadl zhruba o 60 procent.

Ceny tohoto typu realit se ale ocitají pod větším tlakem až nyní, velký vliv má zdražení peněz Evropskou centrální bankou. Jaký to bude mít dopad na investice do realitních fondů, které v minulosti svým podílníkům přinášely výrazně nadinflační zhodnocení peněz? „Pokud kvůli inflaci rychle roste nájemné, cena nemovitostí neklesá. Pro investora je to navíc výhoda, protože vyšší trhem požadovaný výnos představuje potenciál vyššího zhodnocení do budoucna,“ říká Tomáš Jandík, předseda představenstva Reica investiční společnosti České spořitelny.