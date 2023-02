Nemusím nic dělat, peníze mi dá banka, hypotéku zaplatí nájemce a na konci mi zbude nemovitost, kterou prodám za násobek původní hodnoty. A když se chci vyhnout bankám a nájemníkům, k růstu majetku mi stačí investovat do nemovitostního fondu, který všechno udělá za mě, a já jen inkasuju výdělek.

Podobné názory v Česku přetrvávaly díky ujišťováním všemožných expertů donedávna.

Krize a pád cen v letech 2009 až 2013 byly zapomenuté, nemovitosti se staly sázkou na jistotu a investičním hitem v jednom. Poslední měsíce, kdy se trh nemovitostí v podstatě zastavil – a to jak na trhu s byty a domy, tak i komerčními nemovitostmi –, potvrdily starou poučku investorů, že v tom nejlepším přijde černá labuť a že kombinace vysokého výnosu a nulového rizika neexistuje.

Neznamená to, že investice do nemovitostí je nutné zavrhnout se stejnou razancí, jako byly kdysi adorovány. Není od věci se podívat, co se vlastně na trzích děje, na co je dobré si dát pozor, čeho se vyvarovat a naopak kde čeká příležitost.