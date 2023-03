Vládní koalice v sobotu po rozsáhlých obstrukcích opozice prosadila novelu důchodového zákona, který počítá s nižší červnovou mimořádnou valorizací důchodů. Vládou prosazená nižší míra růstu penzí má především ušetřit peníze ze státního rozpočtu letos i v příštích letech. Průměrný měsíční důchod vzroste podle vládní novely o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU‑ČSL) opakovaně řekl, že pokud by se nepodařilo zákon změnit a důchody by se zvyšovaly podle dosud platné úpravy, znamenalo by to v příštích letech celkové výdaje kolem 600 miliard korun. Pokud zákon začne platit, skončí zřejmě u Ústavního soudu. Musí ho ale předtím schválit Senát a podpis musí připojit nově zvolený prezident Petr Pavel, který se chce ke snížení valorizace důchodů vyslovit až po své inauguraci. Inaugurační ceremoniál bude ve čtvrtek 9. března.

Opoziční kluby ANO a SPD se netajily s tím, že chtějí přijetí změny zablokovat nebo co nejvíc ztížit. Jednání provázely dlouhé obstrukční projevy i procedurální návrhy.

K zákonu se sešlo přes 300 pozměňovacích návrhů. Opoziční poslanci navrhovali hlavně to, aby důchodci dostali přidáno proti vládnímu návrhu zhruba o tisícovku víc. V rozpravě vytýkali návrhu hlavně nepřípustnou retroaktivitu. Zpochybňovali také to, že vláda zákon prosazuje ve zkráceném projednávání ve stavu legislativní nouze. Podle nich pro to nebyl důvod.

Vládě vytýkali, že o problému a o hrozícím vývoji inflace musela vědět. Ministr Jurečka naopak argumentoval tím, že pro kabinet přišel rozhodující impulz pro předložení návrhu letos 10. února, kdy Český statistický úřad zveřejnil informace o lednové inflaci.

Podle prezidenta Miloše Zemana opozice kapitulovala, když nakonec nezabránila koalici v prosazení nižší valorizace penzí. Samotné snížení valorizace pak považuje za chybu vládní politiky. „Pokládám za chybu opozice, že schválení nižší valorizace nezabránila,“ řekl Parlamentním listům Zeman.

Průměrná starobní penze činila v lednu podle ministerstva práce a sociálních věcí 19 438 korun. I při účinnosti nového pravidla pro červnovou valorizaci přesáhne podle ministerstva 20 000 Kč.

Schůze trvala přes 97 hodin a z toho zhruba 72 hodin zabrala samotná debata poslanců a ministrů. Jednání se protahovalo i do nočních hodin a poslanci nocovali ve svých kancelářích a na hlasování dobíhali do jednacího sálu.

Novelu se podařilo schválit v sobotu před polednem. „Je to samozřejmě úspěch vládní koalice, protože prosazovala tuto změnu,“ řekla novinářům předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Byť bylo ze strany opozice učiněno opravdu maximum, tak se jí nepodařilo zvrátit ten výsledek,“ dodala. Naproti tomu od předsedy SPD Tomia Okamury opakovaně zaznělo, že vláda okradla téměř tři miliony příjemců důchodů. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová označila zákon za hanebný. Řekla také, že se hrdě hlásí k tomu, že opozice využila všechny obstrukční možnosti.