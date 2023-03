Nejdříve ve své rodné Austrálii, pak v Británii a nejméně poslední tři desítky let ve Spojených státech ovlivňuje mediální magnát Rupert Murdoch politické dění. Rád drží mocné v šachu, politici čekají, zda jim jeho vlivná média ukážou palec nahoru, nebo dolů. Donald Trump ale tuto hru teď obrátil proti Murdochovi. On a jeho americká televize Fox News se stali Trumpovými zajatci. Pro jednoho z nejmocnějších mužů světa médií, který o víkendu oslaví dvaadevadesáté narozeniny, je to nová zkušenost.

