Centrální banky cítí v krizových dobách potřebu působit co nejvíc autoritativně. Inflace nám utekla od cíle? Nevadí, za tím jsou přece vnější okolnosti. A i když to třeba bude trvat déle, než je veřejnosti milé, recept na zkrocení cenové bouře při co nejmenším zbrzdění ekonomiky máme. A důsledně ho prosazujeme.

V podání současné ČNB je tím receptem „stabilita sazeb“ na úrovni zděděné od minulé garnitury (tedy repo sazba na sedmi procentech) v kombinaci se silnou korunou, které v nouzi mohou pomoci i intervence. Zpochybňuje někdo z bankovní rady, že to bude stačit? A je to navíc uznávaný ekonom, který toho o modelech ČNB ví více než kdo jiný? Pak je potřeba jeho sdělení trochu pootočit. Jak? „Kreativním“ titulkem.