Česká inflace (bez zohlednění úsporného tarifu a bez odpuštění poplatku za podporované zdroje energie) přidala v lednu oproti prosinci 3,4 procenta. To znamená, že cenová hladina byla o 18,1 procenta vyšší než v lednu 2022, a také to, že se ČNB ve své poslední prognóze do lednové inflace svým očekáváním trefila.

Jádrová inflace v lednu vzrostla oproti prosinci o 0,8 procenta, a svým meziročním tempem (12,3 procenta) pak byla dokonce o něco nižší, než kde ji dle prognózy očekávala ČNB. Jde tedy všechno podle plánu ČNB? Ergo bude česká inflace již v 1. čtvrtletí příštího roku na dvouprocentním cíli, jak to slibuje ČNB?

Může se to stát. Ale byl by to zázrak.