Rocková skupina Led Zeppelin nebyla známá zrovna tichou hudbou. Její hity jako Stairway to Heaven nebo Black Dog patří k tomu nejhlasitějšímu, co kapely sedmdesátých let minulého století produkovaly. Většinu písní Led Zeppelin složil kytarista Jimmy...

10. 3. 2023 ▪ 2 min. čtení