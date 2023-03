Vláda loni na podzim poprvé od roku 2018 sáhla na většinou nadité bankovní konto Lesů České republiky a vytáhla z něj téměř čtyři miliardy korun. Státní podnik, který obhospodařuje skoro polovinu porostů v zemi, tak v posledních deseti letech přispěl do státního rozpočtu už celkem zhruba 36 miliardami korun. Jedinými výjimkami byly roky 2019 až 2021, kdy jeho hospodaření tvrdě zasáhla kůrovcová kalamita. Využívání zisků státních lesů mimo jejich hospodaření však experti kritizovali. Firmě chyběly v kalamitě finanční rezervy na obnovu porostů a neměla vybudované silné vlastní kapacity pro těžbu a rychlý zásah proti kůrovci.

Nová vláda proto ve svém programovém prohlášení slíbila, že napříště už bude výdělek státních lesníků z těžby dřeva vracet do přírody. „Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody,“ píše se v dokumentu. Jenže s ustupující kalamitou a narůstajícími zisky firmy se i letos objevují úvahy, že Lesy ČR přispějí státní pokladně dalšími mimořádnými sumami. Na různých daních přitom platí do rozpočtu země zhruba čtyři miliardy ročně.