Bankovní svět ve Švýcarsku zažívá rušný a nervózní víkend. A před pondělním otevřením obchodování bude ještě pořádně perný. Propisují se do něj naplno problémy z tohoto týdne, které po kolapsu Silicon Valley Bank (SVB) zasáhly i druhou největší švýcarskou banku Credit Suisse. Tamní regulátoři pobízejí Credit Suisse a jejího konkurenta, zároveň největší banku v zemi UBS, aby se spojily. Vedení obou bank během víkendu o dalším postupu odděleně usilovně jednají.

Ač to nejdříve podle agentury Reuters v sobotu ráno vypadalo, že ani jedna strana si spojení nepřeje, během víkendu se věci daly do pohybu. Obě švýcarské banky zatím detaily jednání odmítly veřejně komentovat. Vypadá to ale, že UBS dělá k obchodu významné kroky. Podle deníku Wall Street Journal je spojení bank velmi blízko, díky němu by se měla obnovit důvěra v bankovní systém. Britský deník Financial Times (FT) s odkazem na své čtyři zdroje tvrdí, že UBS nabízí za svého rivala maximálně jednu miliardu dolarů (22,5 miliard korun).