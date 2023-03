Jak hodnotíte vaši loňskou sezonu?

Byla nejúspěšnější v desetileté historii našeho aukčního domu. Myslím tím množství a procento prodaných z nabízených položek. Z celkového počtu více než tisíce položek našich čtyř aukcí, ať již živých či online, bylo prodáno více než 90 procent. Podařilo se docílit mnoha nových autorských rekordů například u Libora Vojkůvky, Miloslava Hájka, Radoslava Kratiny, Josefa Vyleťala, Pavla Janáka a jiných.

Přinesl loňský rok nějaký zajímavý trend?

Větší zájem je vždy o známější jméno autora výtvarného díla. Aukční trh s uměním ovládá česká moderna 20. století, stále vyšších cen dosahují díla autorů z druhé poloviny 20. století.

V loňském roce jste započali prezentaci digitálního umění. Budete se této formě umění věnovat i nadále?

Máme velikou radost, že jsme jako první aukční dům v Česku úspěšně vydražili dílo digitálního umění. Určitě chceme s prezentací a prodejem tohoto nového média pokračovat. V minulosti to bylo často umění, jež inspirovalo svět technologií rozvíjet pole myslitelného. Virtuální svět ruku v ruce s technologiemi svou rychlostí došel až do současného bodu, kdy umělcům nových médií umožňuje vstoupit na trh s uměním. Pro nás jako galerii a aukční dům to nyní znamená, že se musíme orientovat i ve sféře technologií a vymýšlet novou prezentaci těchto pestrých digitálních děl. Za loňský rok se nám podařilo se potkat s několika digitálními umělci, kteří svou tvorbu dělají jinak, než jsme byli doposud zvyklí.

Jaké jsou vaše plány pro letošní rok?

I v letošním roce máme v plánu dvě klasické živé a patrně jen jednu online aukci. Na podzim totiž chystáme rozsáhlou výstavu takřka neznámému malíři Josefu Kotrbovi, reprezentujícímu tvorbu naivního umění, konkrétně jeho dílu ze 60. až 80. let 20. století. Věřím, že výstava bude opravdu osvěžením na současném trhu s uměním.

Kromě obrazů dražíte i plastiky, zbraně, šperky, porcelán a další. Jaký je zájem o tyto typy uměleckých předmětů?

Zájem je určitě menší, než býval ještě v nedávné době před 20–30 lety. My však budeme tento segment nadále v našich aukcích nabízet a možná se nám podaří „vychovat“ novou generaci sběratelů. To ještě nakupovala dnes již mizící generace sběratelů starožitností přelomu 20. a 21. století. Dnešní mladá generace nemá o tyto typy uměleckých předmětů příliš zájem, což se však může časem změnit. Každá doba si určuje svou reprezentaci, to, co považuje za svou prioritu. Na druhou stranu má sběratelství v Česku velkou tradici a mělo by i nadále pokračovat.

Absolutními vítězi vašich dvou loňských aukcí byla díla Emila Filly. Můžeme se těšit na tohoto autora i ve vaší další aukci?

Prozatím dílo Emila Filly nemáme, ale může se to ještě změnit. Příjem děl do zahradní červnové aukce trvá až do konce dubna.

Co dalšího nabídnete ve vaší jarní aukci?

To nejvýznamnější dílo zatím ještě nesděluji a možná se ještě objeví ten hlavní „tahák“. Mohu ale alespoň zmínit některá velmi zajímavá díla, mezi která patří Josefina od Běly Kolářové, Léčitelka od Libora Vojkůvky či Osamělý večer II. od Josefa Bolfa.

