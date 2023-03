Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal loni rekordní výnosy téměř 14,6 miliardy korun. Meziročně vzrostly o 36,5 procenta, zejména kvůli zvýšení prodeje zbraní a konsolidaci výnosů Coltu. Čistý zisk zbrojařské skupiny za loňský rok po zdanění přesáhl dvě miliardy korun, nárůst ve srovnání s rokem 2021 loni činil 167,5 procenta. Představenstvo navrhne zvýšit dividendu na 30 korun na akcii. Vyplývá to z předběžných konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které ve čtvrtek Colt CZ zveřejnil v tiskové zprávě.

Počet prodaných zbraní skupina loni meziročně navýšila o 10,5 procenta na 693 391. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z více než 58 procent, dlouhé palné zbraně z téměř 42 procent.

Upravený čistý zisk holdingu po zdanění dosáhl v roce 2022 téměř 2,3 miliardy korun, což bylo o 96,4 procenta více než předloni. Upravený ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné položky skupině loni ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 55,2 procenta zhruba na 3,4 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů. Skupina loni investovala 679,7 milionu korun, meziročně o 7,3 procenta více.

Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Jana Drahoty vývoj na klíčových trzích v roce 2022 potvrdil správnost rozhodnutí Colt CZ směřovat k vyrovnanému poměru mezi prodeji zákazníkům z řad ozbrojených složek a zákazníkům na komerčních trzích. „Poměrně výrazný pokles amerického komerčního trhu jsme dokázali nahradit prodeji našich výrobků zejména armádním zákazníkům. I nadále budeme usilovat o posílení naší pozice v tomto segmentu, ve kterém došlo ke skokovému nárůstu obchodního potenciálu, vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v celém světě,“ uvedl Drahota.

Vzhledem k pozitivním výsledkům se podle něj představenstvo společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě výrazně vyšší dividendu, a to ve výši 30 korun na akcii. O rok dříve to bylo 25 korun na jednu akcii. Valná hromada by se měla konat do konce prvního pololetí letošního roku.

Stěžejní jsou pro holding trhy v Severní Americe, Asii a Evropě. Na celkových loňských výnosech Coltu CZ se z 47,9 procenta podílely výnosy v USA. Podíl České republiky byl 13,2 procenta a Kanady 12,2 procenta. Výnosy dosažené na evropském trhu bez ČR tvořily 10,9 procenta, Asie se na celkových výnosech podílela z 10,2 procenta. Výnosy v Africe dosáhly 1,7 procenta, v ostatních státech světa 4,1 procenta.

Vzhledem k nejistotám na straně poptávky a inflačním tlakům na nákladové straně představilo vedení Colt CZ tři možné scénáře výhledu na letošní rok. Pesimistická varianta předpokládá výnosy mezi 15,1 a 15,5 miliardy korun, neutrální mezi 16,1 a 16,5 miliardy korun a ambiciózní mezi 16,4 a 16,9 miliardy korun.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems. Skupina má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v ČR, USA, Kanadě a Švédsku. Zaměstnává více než 2000 lidí v ČR, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina vlastní holding Česká zbrojovka Partners SE ze 76,9 procenta, zbývajících 23,1 procenta tvoří veřejně obchodované akcie.