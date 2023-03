Eurokomisař pro vnitřní trh a průmysl, Francouz Thierry Breton, v těchto dnech objíždí muniční továrny po Evropě, aby byl schopen zmapovat situaci a navrhnout, jakým způsobem by nejlépe mohla EU přispět ke zvýšení výroby hlavně dělostřelecké munice, kterou potřebuje Ukrajina i členské státy unie. „České firmy určitě v budoucnu sehrají důležitou roli v evropském obranném průmyslu,“ řekl Breton v rozhovoru pro HN krátce poté, co odjel ze závodu firmy STV Group v Poličce, kde se tento měsíc rozjíždí nová linka na dělostřeleckou munici, a zamířil na Slovensko.

Jak hodnotíte svoji návštěvu v továrně STV Group? Kde má český obranný průmysl místo v rámci toho evropského?

Hodnotím ji dobře, velmi dobře. Setkání v STV Group bylo velmi zajímavé, viděli jsme mnoho z jejich schopností vyrábět munici, ale také další produkty, které by mohly být velmi důležité pro posílení evropského obranného průmyslu. Vaše firmy určitě v budoucnu sehrají důležitou roli v obranném průmyslu Evropské unie. Setkal jsem se také s vedením firmy Explosia, která vyrábí specifické věci, jež jsou důležité pro výrobu munice, a je to velmi důležitá součást dodavatelského řetězce. Potřebujeme zjistit, jak bychom mohli pomoci ho posílit a mobilizovat ke zvýšení výroby. V Evropě máme takové firmy v jedenácti členských státech a účelem mé cesty je všechny navštívit. Můj pocit v tuto chvíli je, že máme kapacitu na výrazné zvýšení naší výroby, což chci ze své pozice podpořit – a to nejen proto, abychom vyráběli to, co je potřeba pro Ukrajinu, ale také abychom zajistili, že evropský obranný průmysl bude schopen reagovat na požadavky všech členských států týkající se jejich vlastní obrany. Téměř všechny členské státy se rozhodly zvýšit své výdaje na obranu na dvě procenta, což je obrovský nárůst, a já jako evropský komisař si přeji, aby toto navýšení bylo přínosem pro evropský průmysl.