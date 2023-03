Dostat své jméno na zatykač Mezinárodního trestního tribunálu není jen tak a v případě hlav států je to zcela výjimečné. A právě to se přihodilo Vladimiru Putinovi. Pokud by všech 123 signatářských zemí Římského statutu, kterým byl Mezinárodní trestní tribunál zřízený, dostálo svým závazkům, nemohl by ruský prezident za hranice takřka vystrčit nos. Nemusí si však zoufat, ruského prezidenta, nyní mezinárodně hledaného zločince, právě navštívil jeho čínský protějšek Si Ťin-pching a pozval ho do Pekingu. A ani další země jurisdikci soudu stíhajícího nejzávažnější zločiny neuznávají.

