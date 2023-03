Je přirozené, že opozice dělá všechno, aby očernila vládu. Někdy se to povede, zejména když pro očernění existuje solidní fundament. Jindy to vyznívá poněkud dutě, zvláště pokud je dutý fundament sám. Aktuální útok Babišova mediálně politického konglomerátu na ministra práce Mariana Jurečku patří do druhé kategorie.

Hnutí ANO vyzývá Jurečku k rezignaci proto, že existuje nahrávka, na které se ministr baví s bývalým šéfem Úřadu práce Viktorem Najmonem. Dotyčnému na nahrávce dává dvě možnosti: buď si vezme odměnu a rezignuje, nebo bude odvolán s patřičně negativním hodnocením. „Uplácení, vydírání, korupce!“ volají babišovci.