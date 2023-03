Na svém nadcházejícím měnovém zasedání Česká národní banka úrokové sazby patrně nezmění, to je však na trhu všeobecně očekáváno. Nová prognóza bude zveřejněna až začátkem května, hlavní pozornost trhu tak bude ve středu věnována tiskové konferenci a doprovodným komentářům, případně pak zápisu z jednání, který bude zveřejněn příští týden. Bankovní rada o měnové politice totiž poprvé jedná ve zcela obměněném složení, tedy včetně dvou nových členů bankovní rady, kteří do centrální banky nastoupili v polovině února.

Ačkoli další zvýšení sazeb od ČNB trh neočekává, hodnocení současné situace ze strany bankovní rady bude předurčovat, jak dlouho sazby zůstanou na současné úrovni, případně jak rychle je bude centrální banka chtít snižovat. V tržních sazbách je nyní zaceněno, že by ČNB mohla přistoupit k prvnímu snížení sazeb v srpnu a do konce roku by se základní sazba mohla dostat na šest procent, za rok by pak měla být jen mírně nad pětiprocentní hranicí.

Uvedená očekávání se však jeví v kontextu současného vývoje poměrně optimisticky. Přicházející inflační čísla naznačují, že snižování inflace bude letos spíše mírně pomalejší, než se zdálo před několika měsíci. Naopak mzdová dynamika může začít zrychlovat, jak naznačuje dvanáctiprocentní lednový růst mezd ve větších průmyslových firmách. Trh práce zůstává stále ve velmi dobré kondici a očekávání firem ohledně dalšího růstu cen se snižují jen pozvolna.

To nasvědčuje tomu, že navzdory současnému očekávání trhu může stávající úroveň sazeb ČNB zůstat po velkou část letošního roku. A to i proto, že první snížení sazeb bude pro trh startovací čára začátku dalšího snižování sazeb a může nakonec uvolnit měnové podmínky díky efektu očekávání podstatně více, než by bylo pro ČNB v danou dobu žádoucí.