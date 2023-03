Kraje, stát i zástupci podnikatelů intenzivně řeší, jak zaplatit firmě Michelin desítky milionů korun za to, že ve svém průvodci zmíní české restaurace. Smlouva na pět let podle některých zajistí rozvoj cestovního ruchu, podle kritiků jsou už ale „hvězdy“ francouzského průvodce přežitkem. Pokud by se přitom na poplatek kromě firem skládal i stát a kraje, může jít podle právníků o problém. Milionový příspěvek od státu totiž vnímají jako nedovolenou veřejnou podporu.

