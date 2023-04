Vladimir Putin sice hrozí, že v krajním případě použije ve válce na Ukrajině jaderné zbraně, ve skutečnosti k tomu ale nikdy nedojde, uklidňují někteří odborníci. Podle nich jaderná katastrofa nehrozí už proto, že nestačí jen stisknutí tlačítka v Kremlu. K odpálení atomové bomby by totiž ruský prezident potřeboval součinnost armády – a generálové by takovému sebevražednému kroku zabránili, tvrdí například významná ruská politoložka Jekatěrina Schulmannová.

Jenže pokud by mělo být vodítkem to, jak se ruští vojáci zachovali v minulosti, jaderná katastrofa by dnes byla nebezpečně blízko. Vyplývá to z nově odtajněných dokumentů z ruských archivů. Týkají se kubánské raketové krize z roku 1962, kterou historici označili za „nejnebezpečnější moment v dějinách lidstva“. Použít nukleární zbraně se tehdy vojáci v Moskvě rozhodně nezdráhali.