V zemích jako Spojené státy nebo Velká Británie je to běžné. Doktor předepíše pacientovi léky a ten si je jde stejně jako u nás vyzvednout do lékárny. Rozdíl je v tom, že ale nedostane předem zabalenou krabičku s pláty prášků. Lékárník mu totiž lék odváží na míru a nasype do univerzálního balení. A stejný systém chce ministerstvo zdravotnictví podle informací HN ještě letos otestovat i v Česku.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se