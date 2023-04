Aliance OPEC+ znovu otřásla zavedenými pořádky na globálním ropném trhu. Osm států kartelu se dohodlo na překvapivém snížení produkce o 1,6 milionu barelů denně s platností od května do konce roku. To vše nad rámec současných škrtů v rozsahu dvou milionů barelů denně. Výsledkem bylo skokové zdražení ropy Brent nad 85 USD za barel na začátku tohoto týdne.

Z pohledu OPEC+ jde o netypický krok vzhledem k relativně vysokým cenám ropy. Motivace producentských států je však zřejmá – cena v rozmezí 70 až 80 USD za barel je příliš nízká, zvláště pro Saúdy, kteří by rádi viděli cenu Brentu v blízkosti 100 USD za barel. Těžební škrty proto nereflektují ani tak snahu „stabilizovat ropný trh“ v časech finančních turbulencí, jak stojí v oficiálním komuniké kartelu. Jejich primárním cílem je – jako obvykle – zvýšit příjmy z prodeje strategické suroviny.

Za zmínku zároveň stojí, že rozhodnutí Saúdské Arábie jde již poněkolikáté v řadě ostře proti zájmům Spojených států. Dřívější nadstandardní vztahy založené na barterovém obchodu „ropa za bezpečnost“ tak dostávají další povážlivé trhliny. Americký prezident Biden přitom tentokrát nemá moc možností, jak kontrovat – strategické zásoby byly ve značné míře uvolněny již v roce 2022 a aktuálně jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Zvlášť silnou odezvu nelze čekat ani od amerických těžařů břidlicové ropy. Ti jsou totiž v postcovidovém období výrazně méně citliví na změnu ceny a jejich mantrou již není růst produkce za každou cenu, ale nově důraz na kapitálovou disciplínu.

Těžební škrty by se měly do cen ropy propsat především ve druhé polovině roku, za předpokladu, že nedojde k zásadnějšímu útlumu poptávky. Důvodem je podstatně utaženější tržní bilance směrem ke konci roku, která by mohla ropě pomoci zpět k hranici 100 dolarů za barel. Z pohledu tuzemské ekonomiky však představuje dražší ropa proinflačních riziko, jehož naplnění by se projevilo v pozvolnějším odeznívání stále příliš vysoké inflace.