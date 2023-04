Ekonom Miroslav Ševčík zatím zůstává děkanem Národohospodářské fakulty pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE). I přes trvající výzvu k odstoupení od rektora školy Petra Dvořáka podrželi kontroverzně vystupujícího děkana při hlasování jeho kolegové z Akademického senátu Národohospodářské fakulty. Ševčík ale stále nemá nic jistého. Naopak.

Dvořák má možnost děkana odvolat, pokud získá souhlas akademického senátu celé školy. A z jeho vyjádření je cítit víra, že tuto většinu má. Když totiž během dvouhodinového středečního jednání neúspěšně apeloval na členy senátu, aby vyhověli jeho návrhu a Ševčíka odvolali, tvrdil: „Toto rozhodnutí dělám s oporou ostatních fakult.“

Pokud se jeho slova na jednání – které by se mělo konat po 20. dubnu – potvrdí, Ševčíkovi nebude nic platná ani pozice, kterou si za 13 let v čele fakulty získal a která byla během středečního jednání jasně patrná. Ševčíka podpořilo šest z devíti členů senátu, dva byli pro jeho odvolání, jeden se zdržel. Po většinu zasedání zaznívaly hlasy na jeho podporu, rektor Dvořák působil osamoceně. „Vyhrál náš děkan i svoboda slova. Ještě tady nejsou 50. léta,“ zaznělo mimo jiné od jednoho z účastníků při odchodu ze zasedací místnosti.

Výsledek hlasování byl navlas stejný jako před týdnem, kdy se senát vyjádřil z vlastní vůle, bez oficiálního zasedání, takzvaně per rollam. Kvůli požadavku rektora Dvořáka, aby se věc řešila na řádné schůzi, senát tuto středu hlasoval znovu.

„Většina členů akademického senátu působí tady na fakultě už dlouho. Mají na pana děkana osobní vazby,“ říká studentka Petra Hrabová. Je z dvojice, která byla při tajné volbě pro Ševčíkovo odvolání.



Na druhé straně stojí Ševčíkovi spojenci, jejichž profily v úterý popsal server Aktuálně: vedoucí katedry práva Jan Vondráček, který jako advokát zastupuje Ševčíka i v jeho osobních kauzách. Vedoucí katedry filozofie Ján Pavlík, který se Ševčíkem před lety založil Liberální akademii. A děkana se zastal, už když v roce 2014 čelil kritice za to, že si cestu autem v koloně na dálnici D5 zkrátil jízdou v odstavném pruhu v protisměru, přičemž ještě použil modrý majáček. Ševčík to tehdy vysvětloval snahou o záchranu spolujezdkyně, která potřebovala urgentní převoz do nemocnice. „Vlastně jen trošku jel po pruhu vyhrazeném pro záchranáře. Šlo o nějakých 300 metrů, než sjel z dálnice,“ zastal se Ševčíka Pavlík.

Členem senátu je také třeba historik Martin Kovář, který musel v roce 2018 odejít z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kvůli plagiátorství. Místo našel právě u Ševčíka. Ten jeho vyhazov z univerzity přirovnal k politickým procesům komunistického režimu v Československu 50. let minulého století.

Přirovnáními s komunistickým režimem Ševčík operuje i ve své současné kauze, která je podle Dvořáka poslední kapkou, proč tlačí na jeho odchod. Jde o události ze závěru březnové protivládní demonstrace na Václavském náměstí, kdy se několik stovek protestujících pokusilo vtrhnout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Ševčík byl mezi lidmi, které rozháněla policie. Později tvrdil, že šel jen náhodou kolem a v davu pomáhal zraněnému člověku. Podle rektora Dvořáka je ale jeho obhajoba nevěrohodná.

Ševčík se v minulosti protivládních demonstrací účastnil opakovaně, mimo jiné loni v září promlouval z pódia na akci pořádané Ladislavem Vrabelem, obžalovaným ze šíření poplašné zprávy. „Vždy jsem vystupoval v odborných blocích, kdy jsem jako ekonom vyjadřoval svůj kritický národohospodářský názor,“ hájil se ve středu Ševčík.

Ten ale podle rektora svým vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno fakulty. Přesvědčená je o tom i studentka Hrabová. „Jeho chování ke studentům mu vůbec nemůžu vyčítat, je k nim vstřícný. Ale svým vystupováním navenek fakultu poškozuje. Spousta skvělých učitelů, kteří prováděli hodnotné výzkumy, kvůli panu Ševčíkovi odešla. Mnoho studentů se vůbec bojí říct, že tady studuje.“

I ona si přitom myslí, že až zasedne senát složený ze všech šesti fakult VŠE, Ševčík už pozici neudrží. „Vnímám hlasy z ostatních fakult. Ta naše je čím dál víc separovaná a myslím, že v hlasování senátu celé školy se to projeví,“ dodává Hrabová.