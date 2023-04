Analytici OSN spočítali, že 14. dubna se Indie stane nejlidnatější zemí planety. V ten den její populace dosáhne 1,425 miliardy a překoná tak svého geopolitického rivala, Čínu. Zároveň se množí zprávy o tom, že má Indie našlápnuto i k tomu, aby Čínu začala stíhat i v dalším parametru, který by zásadně změnil poměr sil ve světě a v globální ekonomice. Pokud totiž pod tlakem velkých zahraničních investorů Indie změní své pracovní právo, může nahradit Čínu jako světovou továrnu – a Peking, jehož vládce Si Ťin-pching má velké mocenské ambice, by postupně přišel o jednu ze silných pák vůči svým partnerům i soupeřům, tedy hlavně Spojeným státům.

„Pokud Indie opravdu vytvoří příznivé podmínky pro investice do výrobních závodů, svět se změní,“ tweetoval známý americký historik Walter Russell Mead o zprávě, že americký Apple tlačí na indickou vládu, aby změnila poměrně rigidní pracovní právo v zemi. A zprávu označil za to nejdůležitější, co se dnes ve světě odehrává.