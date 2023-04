Už jste přemýšleli nad kondičním cvičením pro svého čtyřnohého přítele? I psi mají totiž svoji posilovnu. Také oni potřebují posílit a protáhnout svaly a zároveň zapojit ty, které běžně nepoužívají. To je důležité nejen pro psí sportovce, ale také pro gaučáky.

Činky a nutridrinky v psích posilovnách nenajdete, zato je tu spousta balančních pomůcek, jako jsou gymnastické míče, stupátka, čočky, bedýnky, nafukovací balanční pomůcky. A samozřejmě jsou tu i čtyřnozí mazlíčci.

Dogfitness pomáhá zvýšit a udržet fyzickou kondici zvířete, přispívá ke správnému držení těla, zlepšuje pohybovou koordinaci psa. Je spojením cviků na protažení a celkové posílení svalstva. Ty jsou zaměřené zejména na svaly středu těla, které pomáhají stabilizovat kostru a klouby chlupáče.

Cvičení má své opodstatnění zvláště během sportovní přípravy, při které obvykle dochází k jednostrannému zatěžování těla. Je ale také vhodné pro domácí mazlíčky s nedostatečným osvalením, s pohybovými problémy, po ortopedických a neurologických operacích. U psů s poruchou vývoje kyčelního nebo loketního kloubu (dysplazií) posílení svalů ulevuje poškozeným kloubům.

Psí fitness má také velký preventivní význam. Pomáhá předcházet zraněním a problémům s kulháním či bolestí zad.

Jezevčík je předurčen k problémům s páteří

Různá plemena psů mají různou stavbu těla. Ta ne vždy podporuje jeho správné držení. „V rámci dogfitness ale máme k dispozici možnosti a nástroje, jak opravit různé nedokonalosti, dysbalance a s jejich pomocí dovést tělo k rovnováze,“ říká veterinářka Veronika Uhlířová z Dogfitness.cz.

Rozcvičujte i před aportováním Pokud máte doma vášnivého aportéra, který rád sprintuje za hračkami, je také dobré ho před zahájením společné hry rozcvičit. Běžnou součástí aportování jsou prudké brzdy, obraty a psi v zápalu lovu své hračky provádí mnohdy až akrobatické kousky. To vše představuje pořádný nápor na psí svaly, šlachy, klouby i vazy.

Za některé problémy může genetika. Některá plemena s těžkou hlavou mají problém se správným držením těla. O moc lépe na tom nejsou ani jezevčíci s dlouhým tělem na krátkých nožičkách.

„K problémům s pohybovým aparátem přispívá také praváctví a leváctví majitelů. Pokud je majitel pravák a po psovi vyžaduje, aby chodil u jeho levé nohy, a zároveň ho odměňuje pouze z pravé ruky, je zvíře velkou část dne v záklonu a to vede ke svalové nerovnováze a dalším problémům,“ vysvětluje Veronika Uhlířová.

Přítelem pohybového aparátu nejsou ani kluzké podlahy v domácnosti, po kterých pes rychle běhá a dostává se na nich do skluzu.

„Je to stejné, jako když jste na ledu. Na kluzkých podlahách může dojít k natažení svalů či k poškození vazivového systému. Platí to zejména v případech, kdy pes pravidelně běhá po kluzké podlaze velkou rychlostí a dostává se přitom do smyku,“ uvádí Veronika Uhlířová.

Balanční pomůcky pomáhají aktivovat svaly středu těla, vyrovnat jednostranné přetížení jednotlivých partií zvířete. Foto: Veronika Uhlířová

„Řadu zdravotních problémů může způsobit také nešetrná manipulace majitele se psem. Typicky zvedání nohy psa nepřirozeným způsobem do postroje, škubání a tahání za vodítko nebo zvedání psa na postroji jako tašku.“

Deset zásad pro zdravý fitness trénink 1. Než se do tréninku pustíte, poraďte se s profesionálem, abyste neudělali více škody než užitku.

2. Respektujte specifika plemena a berte ohled na zdravotní stav zvířete.

3. Vyberte si místo, kde vás nikdo nebude rušit.

4. Pracujte pouze s bezpečnými pomůckami, na kterých pes nemůže uklouznout.

5. Začněte s rozcvičkou, abyste zahřáli ztuhlé psí svaly.

6. Trénink musí být vybalancovaný, nelze se zaměřit například jen na cvičení, při kterých zvíře zaklání hlavu.

7. Začínejte napřed s pevnými podložkami a až následně přidávejte balanční pomůcky.

8. Vnímejte signály psa, které vám říkají, že se již necítí dobře.

S balančními pomůckami opatrně

Psí fitness je vhodné pro pejsky jakéhokoli věku a stáří. Jen je třeba brát vždy ohled na zdravotní stav. Ještě před samotným cvičením by měl terapeut psa vyšetřit, zjistit od majitele informace o tom, jaké má pes problémy, jakou má zátěž a jaké sporty chlupáč provozuje. Následně sestaví tréninkový plán.

Před samotným cvičením se musí zahřát ztuhlé psí svaly. „Při správně vedené rozcvičce se postupně zvýší tepová a dechová frekvence, svaly se prokrví, protáhnou, zvýší se rozsah pohybu v kloubech a tím se výrazně sníží riziko zranění i zlepší samotný výkon,“ říká Veronika Uhlířová.

„Neméně důležité je i pozvolné zklidnění psa po výkonu, při kterém dáme psímu tělu šanci odplavit ze svalů produkty metabolismu a připravit se tak na zasloužený odpočinek a regeneraci,“ dodává Uhlířová.

V první fázi se pracuje na správném držení těla. „Na tom se s mnoha pejsky na nějakou dobu zasekneme, protože zatímco někteří si uvědomují své tělo a jsou zvyklí spolupracovat s páníčky, jiní se svými předními či zadními tlapkami neumějí vědomě pracovat,“ říká odbornice, podle které je velice důležité znát a vnímat signály psa. Vypozorovat, kdy už se necítí dobře.

„Naším cílem není psa dostat hned první hodinu na nějakou balanční pomůcku, na které se pak bude třást a celý vibrovat. Ale to, aby měl celou dobu pod kontrolou své tělo a aby pro něj nebylo cvičení přetěžující,“ říká veterinářka Uhlířová.

Začíná se s pevnými podložkami a postupně se přidávají balanční pomůcky, které pomáhají aktivovat svaly středu těla.

S balančními pomůckami ale opatrně. Bez znalosti principů cvičení můžete udělat více škody než užitku. První vaše kroky by proto měly vést za odborníkem, který vám zásady správného psího posilování vysvětlí.

„Několikrát jsem se setkala s tím, že majitel vůbec nevěděl, s jakými partiemi pracuje. Neodborným cvičením přitom může dojít k rozvoji svalových dysbalancí. Stačí jen, když se tréninková lekce zaměří na cvičení, při kterých pes jen kouká nahoru a má tlapky na něčem vyvýšeném. To je ale špatně. Vždy musí být cvičení ještě vykompenzováno nějakými předklony,“ varuje Veronika Uhlířová a zdůrazňuje: „Přetěžování těla během cvičení může jen prohloubit problémy včetně těch, které byly do té doby skryté.“

Zlepšení již po první hodině

Agility, dogfrisbee, coursing, obedience, mushing. Ať již váš pes provozuje jakýkoliv sport, měli byste si dát pozor na to, zda je pro jeho plemeno vhodný. Během sportů může docházet k pohybům, na které nebylo psí tělo fyziologicky nastaveno. „Psi mají tělo stavěné spíše do vytrvalosti a my po nich chceme sprinty, skoky, odrazy, prudké brzdění, změny směru,“ upozorňuje Veronika Uhlířová. To účinně kompenzuje dogfitness, které v rámci cvičení pomáhá s vyvážením zátěže, jíž pohybový aparát psa během sportovních aktivit čelí, a předchází také úrazům.

Efekt těchto cvičení se dostaví přibližně za tři až šest týdnů „Hodně záleží na tom, jak majitel se zvířetem cvičí, jak dodržuje tréninkové a rehabilitační plány, ale také na tom, zda pracujeme preventivně se zdravým zvířetem, nebo již se psem, který má nějaké zdravotní potíže,“ říká veterinářka.

„Někdy vidím změnu již během jedné tréninkové lekce. Na první pohled je zřejmé, že se psovi zlepšilo držení těla a jeho postoj je uvolněnější. Mnohdy k tomu stačí jen protáhnout přetížený sval,“ dodává Veronika Uhlířová.

Základem je nastavení správného cvičebního programu, který zohledňuje věk, fyzickou zdatnost psa a jeho zdravotní potíže. Zapomínat se nesmí ani na správnou výživu, a to zvláště u psích sportovců. Ti čelí větší zátěži jater a ledvin, proto je důležité, aby strava pro ně neznamenala zátěž ještě větší.

