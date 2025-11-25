Být v čele firmy obchodované na americké burze s sebou nese velký stres, zejména v době, kdy se reportují čtvrtletní výsledky. Toto napětí se lépe snáší, když máte za sebou dobré čtvrtletí a doma jednoho nebo více psích, kočičích či jiných mazlíčků, se kterými je možné se odreagovat. Obojí splňuje britská manažerka Margi Toothová, která stojí rok a čtvrt v čele americké firmy Trupanion, pro kterou je stav domácích mazlíčků tím nejsledovanějším faktorem v celosvětovém měřítku – Trupanion je totiž globálním poskytovatelem jejich pojištění a majitelem české firmy PetExpert.
Ve třetím čtvrtletí letošního roku Trupanion oznámil růst obratu o 12 procent, což je víc, než se čekalo. „Poslední rok byl návratem k době před rokem 2022, kdy v Americe začala recese,“ vysvětluje Toothová v rozhovoru pro HN při své nedávné návštěvě Prahy. V roce 2024 byla firma lídrem světového trhu, pokud jde o objem předepsaného pojistného, které bylo ve výši 1,09 miliardy dolarů (zhruba 21 miliard korun). Celkově letos Američané zaplatí za pojistky na domácí mazlíčky zhruba šest miliard dolarů.
Co se dočtete dál
- Je pojišťovna domácích mazlíčků vhodná investice.
- Jaké faktory ovlivňují ochotu majitelů pojišťovat psy a kočky.
- Kde je Česko v oblibě pojištění mazlíčků.
