Bedřich Synek, ředitel společnosti PetExpert zabývající se pojištěním domácích zvířat

Když někdo uvažuje o sjednání pojistky, obvykle ho zajímá, co všechno zahrnuje. Jak je to v případě vašeho pojištění pro zvířata?

Pojištění psů a koček od nás kryje nemoci, úraz a odpovědnost za škodu. Unikátním prvkem našeho pojištění je, že hradíme poplatek za majitele zvířete přímo veterináři. Tuto službu poskytujeme zatím jako jediní v Česku. Aktuálně spolupracujeme s 85 procenty veterinárních ordinací, pro majitele je tedy velmi pravděpodobné, že má některý z veterinářů v jejich okolí s námi uzavřenou smlouvu. Od roku 2022 nabízíme také jednorázové cestovní pojištění, v rámci kterého za majitele hradíme až 30 tisíc korun za veterinární náklady v zahraničí. V případě pojistné události na dovolené v zahraničí řeší majitel jen desetiprocentní spoluúčast.

Pojištění má jistě smysl v každém věku zvířete, jaký je ale optimální věk pro uzavření pojistky?

Psy či kočky pojišťujeme od padesáti dnů až do maximální délky deseti let. Zatímco riziko nemocí roste s věkem, úraz si samozřejmě nenaplánujte. Z tohoto pohledu platí, že čím dříve pojištění uzavřete, tím dříve se nemusíte bát nečekaných nákladů. Z pohledu nějaké statistické pravděpodobnosti zdravotních komplikací pak záleží na plemenu a průběhu života psa nebo kočky, takže tady nelze říci obecné doporučení v duchu „uzavřete domácímu mazlíčkovi pojištění nejpozději do jeho pátého roku života“.

Na co si dát pozor při sjednávání pojistky pro domácího mazlíčka?

Je třeba si pohlídat, aby bylo zvíře očkované a mělo čip. Jinak už vás v našem konfigurátoru pojištění navedeme na optimální rozsah pojistného krytí. Lidé si mohou vybrat mezi ročním krytím v rozmezí 35 až 120 tisíc korun. Balíčky Premium nebo Exclusive pak pokrývají vedle veterinárních nákladů například i náklady na opatrování či smrt.

S jakými diagnózami se při vyplácení pojistného plnění nejčastěji setkáváte?

Od veterinářů slýchám, že z nehod jsou to zejména pozřená cizí tělesa, kde nejohroženější jsou štěňata, a tam ceny za léčbu, zpravidla operativní, dosahují i desítek tisíc korun. Co se týká zdravotních problémů, mezi časté patří záněty uší či jiné dermatologické potíže. Časté jsou gastropotíže, průjmy, zvracení. Tam se cenově pohybujeme průměrně kolem šesti tisíc korun, v případě komplikací to ale může být až 40 tisíc korun. V létě se u psů také hodně řeší zabodnuté osiny v packách.

Život se zvířaty Stáhněte si přílohu v PDF

Vzpomenete si i na nějaké kuriózní případy?

Pamatujeme třeba na labradora, který narazil na zásoby konopných poživatin. V rámci silvestra se vydatně nažral čokoládových brownies s obsahem THC. Kombinace čokolády a konopí způsobila u psa nemalé zdravotní problémy. Byl dezorientovaný, měl rozšířené zorničky, slintal, zvracel. V čekárně u veterináře se přidal také průjem. Šlo o jasné známky intoxikace. Pes byl hospitalizovaný, jeho životní funkce byly monitorovány, veterinář mu předepsal léky na zklidnění a také zavedl nitrožilně tekutiny. Labrador strávil v nemocnici 48 hodin a po sérií testů a vyšetření, které dopadly uspokojivě, mohl být propuštěn do domácí péče. Na jeho zdraví se příhoda naštěstí negativně nepodepsala.

Jak si vede národ pejskařů v oblasti pojištění domácích mazlíčků ve srovnání se zahraničím?

U nás má sjednáno pojištění asi jen dvě procenta majitelů. Nejvíce v Evropské unii pojišťují zvířata Švédové, a to ze 70 procent.

Ze sousedních zemí jsou zvířata nejvíce pojištěna v Německu (šest procent), zatímco v Polsku a na Slovensku je tento produkt ještě na úplném začátku. Podle statistiky pak 40 procent majitelů psů nevystačí se základní péčí či prevencí a za veterináře utratí mezi pěti až 20 tisíci korunami ročně.

Článek vznikl ve spolupráci se společností PetExpert.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.