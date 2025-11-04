Zemřel kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský. Muž vězněný komunisty, duší voják, pastýř, který pohnul s řešením vztahu mezi státem a církví. Také nositel Řádu bílého lva a dalších vyznamenání.
Z osobních rozhovorů s řadou lidí vím, že dokázal pomoct na svět dobrým věcem. Přesto asi zůstane v paměti české církve a společnosti zapsán jako církevní představitel, který vzbuzoval kontroverze.
Co se dočtete dál
- Jakou mši sloužil Dominik Duka za Charlieho Kirka a proč to vyvolalo vlnu nevole?
- Jaká jsou obvinění z krytí duchovních spolupracujících s StB a jak Duka na ně reagoval?
- Jaký podíl měl Dominik Duka na majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi?
