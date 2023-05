Drasty u Prahy bývaly ospalou vesničkou, kterou navštěvovali hlavně projíždějící cyklisté. Podle posledního sčítání lidu v nich žije jen 63 obyvatel a donedávna tu nic, co by stálo za vidění, ani nebylo. To už ovšem neplatí. Dnes se nad vsí tyčí zvonice vznikající kaple sv. Terezie z Ávily, jejíž tvar symbolizuje probodnutí srdce této světice kopím anděla. A kolem svatostánku roste zbrusu nový klášter bosých karmelitek, které se rozhodly opustit své někdejší sídlo na prominentním Hradčanském náměstí v samém centru hlavního města, aby nalezly ticho.

Kvůli přestěhování muselo devět pražských sester úplně změnit dosavadní životní styl. Původně žily v klauzuře, tedy v přísném odloučení od venkovního světa, kdy ven vycházely pouze v nutnosti, například za lékařem. Nyní se ovšem musí denně stýkat nejen s dělníky, kteří jim klášter na místě původního hospodářského dvora staví, ale i s brigádníky, místními, věřícími z Prahy a okolí nebo zvědavci. A do nové role se vžily bravurně.