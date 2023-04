Mnozí stále nedají dopustit na „staré dobré edisonky“, žárovky, které se prvně rozsvítily téměř před 150 lety. Postupně je ale v domácnostech, i kvůli nařízení Evropské unie, nahradila LED světla. Protože nešlo o přechod pozvolný, ale nařízený, začala kolem úspornějšího osvětlení kolovat spousta mýtů. LED technologie přitom kromě nižší spotřeby energie nabízí i vysoký počet spínacích cyklů, možnost regulace a zejména dlouhou životnost. Posvítí v domácnosti i více než deset let.

Navíc se jedná o ekologickou formu osvětlení, která oproti klasickým žárovkám nejen že neobsahuje škodlivou rtuť, ale také v sobě nemá rozžhavené vlákno, takže sama o sobě žádné teplo nevydává. Výměnou klasické žárovky za tu LED, jež spotřebovává až o 80 procent méně energie, lze ušetřit i několik set korun ročně.

Mýtus I: Do chodby se LED svícení nevyplatí

„Ledková žárovka“ se dnes vyplatí téměř pro všechny prostory v domě, kde se alespoň na chvíli přes den svítí. Největší úspora je pak znát v místnostech, kde trávíme nejvíce času, jako je obývací nebo dětský pokoj, kuchyně, ale i koupelna.

„V těchto prostorách se náhrada obyčejné žárovky ledkou splatí během několika málo měsíců,“ říká Michal Staša z neziskové konzultační společnosti Seven, která se zaměřuje na poradenství ekonomicky efektivního využívání energie.

V současné době vysokých cen se LED žárovka vyplatí i v prostorách s podstatně méně častým využitím, jako jsou chodby a toalety. „Přibližně od využití patnáct až dvacet minut denně se vyplatí klasickou žárovku vyměnit, náklady se pak vrátí rychle, do jednoho roku,“ potvrzuje Michal Staša.

Připomíná také, že od roku 2021 mají světelné zdroje nový energetický štítek s posunutou škálou účinnosti. To znamená, že velmi úsporné jsou už LED žárovky od třídy E. „A některé slabší či méně obvyklé typy budou úsporné již od třídy F,“ vysvětluje.

Mýtus II: Úsporné žárovky mají nepříjemné světlo

Nejrozšířenější mýtus kolem úsporných světel je pravděpodobně ten, že mají nepříjemné světlo. Charakter světla přitom u moderních světelných zdrojů lze jednoduše ovlivnit jejich vhodným výběrem. „Jde o nejčastější stížnost. Barevný tón se zjednodušeně zařazuje do několika skupin – teplá bílá, studená bílá a podobně. Navíc se označuje číslem, odborně teplotou chromatičnosti. Pro náhradu klasické žárovky se do domácnosti doporučuje maximálně 2700 kelvinů,“ říká Michal Staša.

„Chladnější odstíny mohou na lidi působit nepříjemně. Takže i když jsou některé LED žárovky označeny jako teplé bílé s kódem 3000 kelvinů, je vhodnější spíše zvolit 2700 kelvinů. Čím nižší číslo, tím teplejší odstín bílé,“ radí Staša.

Mýtus III: LED žárovky nesvítí do všech stran

Mezi další obvyklé připomínky patří stížnosti na jiné rozložení světla u LED žárovek než u klasických. Moderní žárovky přitom vypadají a také svítí jako ty obyčejné, tedy do všech stran. Klasická žárovka obsahuje v baňce wolframové vlákno, ledka obsahuje několik LED tyčinek či pásků. „Některé levnější typy LED žárovek ale mohou mít místo baňky takzvaný hřib a svítit pouze do jedné části prostoru. Tyto levnější typy pak nejsou vhodné do lustrů a některých svítidel a spíše se hodí do méně využívaných prostorů,“ vysvětluje Michal Staša.

Mýtus IV: Klasická žárovka svítí víc

Občas lze slyšet nespokojené hlasy, které mluví o nedostatečném množství světla vydávaného LED žárovkami v porovnání s těmi obyčejnými. Zejména při náhradě za stowattovou klasickou žárovku. „Tuto výtku již zcela překonal vývoj nových typů LED žárovek a dnes lze běžně sehnat náhradu nejen za stowattovou žárovku, ale také za mnohem silnější žárovky, běžně až dvěstěwattové,“ říká Michal Staša.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.