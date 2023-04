Maďarsko zakázalo dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny, oznámila v noci na dnešek tamní média. K podobnému kroku se nedávno rozhodla také Varšava. Maďarský zákaz má stejně jako v polském případě platit do 30. června.

Ministr zemědělství István Nagy podle serveru 24.hu oznámil, že vláda je odhodlána hájit zájmy maďarských zemědělců, a proto při absenci účinných opatření ze strany Evropské unie dočasně zakazuje dovoz obilí a olejnatých kultur z Ukrajiny. Zákaz se týká také několika dalších zemědělských produktů.

Ukrajinské zemědělství vzhledem k extrémně nízkým výrobním nákladům a možnosti bezcelního obchodu s EU začalo na evropský trh vyvážet obilí a olejnatá semena, velké množství drůbeže, vajec a medu, což mařilo odbytové možnosti maďarských a dalších středoevropských rolníků, argumentoval Nagy. Zdůraznil, že omezení dovozu do Maďarska je dočasné a potrvá do 30. června, což by mělo EU poskytnout dost času, aby přehodnotila bezcelní obchod s Ukrajinou. Zemědělci očekávají od unie spravedlivé tržní podmínky pro evropské zemědělství, prohlásil Nagy.

Polská vláda zakázala dovoz obilí a dalších potravin z Ukrajiny v reakci na protesty polských rolníků, oznámil šéf vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Řekl to za přítomnosti premiéra Mateusze Morawieckého a nového ministra zemědělství Roberta Teluse. Současně ujistil, že Polsko zůstává spojencem Ukrajiny a bude ji podporovat ve válce s Ruskem.

„Ukrajinu budeme podporovat. Ale cílem dobré vlády je především podporovat vlastní občany. Je také v zájmu Ukrajiny, aby v Polsku nevypukla krize,“ cituje Kaczyńského web deníku Gazeta Wyborcza. „Polské rolníky musíme bránit. A ubráníme je,“ zdůraznil. Rolníkům také slíbil minimální výkupní ceny a dotace na hnojiva.

Obilí z Ukrajiny, které se po začátku ruské invaze začalo převážet pozemní cestou přes Polsko a další země, zaplavilo trhy těchto tranzitních zemí. Mělo být přitom dovezeno do zemí v Africe a na Blízkém východě, které jsou ohroženy nedostatkem potravin. Polští zemědělci už od loňského léta upozorňovali, že produkce z Ukrajiny sráží cenu a oni jí nejsou schopni konkurovat.

Zákaz dovozu platí od včerejška. V příloze nařízení je vyjmenováno zboží, které je zakázáno dovážet. Seznam obsahuje obilí, cukr, sušená krmiva, semena, chmel, len a konopí, ovoce a zeleninu, vína, hovězí a telecí maso, drůbeží maso, mléko a mléčné výrobky, vejce a včelí produkty.

Ministr zemědělství Telus řekl, že polská vláda ukrajinskou stranu o chystaném zákazu informovala v pátek. Ten samý den polská tisková agentura PAP uvedla, že na pondělí je plánovaná návštěva ukrajinského ministra zemědělství Mykoly Solského.

Portál Gazeta.pl napsal, že Kaczyński, který je neoficiálně nejvlivnějším politikem v Polsku, se včera navzdory protestům zemědělců vypravil na venkov. Pro setkání s voliči si ale vybral obec Lyse na severu Mazovského vojvodství, v oblasti, kde se nepěstuje obilí, ale kukuřice. Krize kolem dovozu ukrajinského obilí se jí proto netýká. Problém s dovozem ukrajinských potravin je pro Kaczyńského Právo a spravedlnost citlivou záležitostí, protože Polsko čekají letos na podzim parlamentní volby a strana nechce přijít o voliče z řad zemědělců.

Slovensko tento týden zakázalo zpracovávat naskladněné ukrajinské obilí, toto zboží a z něj vyrobená mouka nesmí ani na trh. V kontrolovaném obilí byl potvrzen výskyt pesticidu, který není v EU povolen a který má negativní vliv na lidské zdraví.