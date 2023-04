Bude bytů v Česku dost, nebo ne? To je věčná otázka, na kterou nikdo není s to podat dlouhodobě platnou odpověď. Aktuálně je situace taková, že na trhu vidíme vyčkávání vlastníků s prodejem nemovitostí na příznivější dobu, což může podporovat i poměrně výrazné zvýšení výnosů z nájmů. Za poslední dva roky vzrostly o více než třetinu.

Důsledkem toho je zamrznutí trhu v posledních dvou až třech čtvrtletích, které se mimo jiné projevuje růstem počtu nabízených bytů. A to právě z důvodu poklesu poptávky. Ceny bytů jsou vzhledem ke kupní síle obyvatel vyšší než v mnoha jiných evropských státech. Kvůli inflaci přitom vzrostly úroky hypoték na nejvyšší úroveň za posledních dvě dekády.

Potenciální kupující i prodávající se tak dostávají do určitého klinče. Nikdo neví, zda bude pokračovat stagnace a pokles cen bytů, anebo jejich kupní ceny budou v dalších letech stoupat. Během posledních více než pěti let až do loňského jara neustále rostly, což bylo způsobeno hlavně potřebou vlastnit bydlení. Následovala korekce potřeb a přístupu kvůli ekonomickým a geopolitickým důvodům.

Byla by ještě razantnější, kdyby se nestalo, že developeři stáhli část nově dokončených bytů z trhu. Zatímco se tedy jedna bitva odehrává mezi nabízejícími a poptávajícími, jiná, zatím méně viditelná, se vede v investorském prostředí. Jde v ní především o to, jak dlouho developeři vydrží pokles svých prodejů, zatímco jejich investoři a věřitelé budou stále více tlačit na své očekávané výnosy. Ani odhad dalšího vývoje na základě popsané situace nedává odpověď na otázku, zda bude bytů dost, anebo ne.

Z pohledu poradce se na takovou otázku odpovědět nedá. Když budou mít lidé dostatek hotovosti a hypotéky budou dostupné, budou kupovat byty jako dřív a trh bude působit nenasyceně. Pokud se naopak náklady na nákup a provoz nemovitosti vyhoupnou nad úroveň finančních možností valné většiny domácností, jako je tomu dnes, trh působí tak, že bytů na prodej bude v nabídce dost.