Nemovitostní trh prochází největšími otřesy od dob finanční krize po roce 2008. Byty se kvůli vysokým cenám a hůře dostupným hypotékám přestaly prodávat. Zatímco majitelé, kteří se snaží zpeněžit své starší, typicky panelákové byty, už museli jít s cenou dolů, developeři se tomu zatím brání. A zlevňovat neplánují ani v dalších měsících.

„Nečekám, že by byly ceny za půl roku nebo za rok jiné. To je vidět i z reakce konkurentů, kteří pozastavují své projekty,“ říká v rozhovoru pro HN Marcela Fialková, ředitelka strategie developerské skupiny UDI Group. Tvrdí, že byty v Česku zlevní jen jejich masivní výstavba. Například v Praze by však podle ní nestačilo ani to, kdyby vznikalo deset tisíc nových bytů ročně, tedy počet, o němž často mluví developeři i samo město.