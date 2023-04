Možná jste si jich všimli v trendy bistru v centru Prahy, v kanceláři, na úřadě nebo u někoho doma. Děti po nich přeskakují, staví je na sebe jako věž, třídí do nich předměty podle barev, staví z nich opičí dráhy a dospělí si s nimi třeba zacvičí jógu. Řeč je o balančních „kamenech“ Stapelstein, které dokážou vnést pohyb i do malého prostoru a v interiéru vypadají jako designový doplněk. Stojí za nimi mladý pár z německého Stuttgartu, osmadvacetiletý Stephan Schenk a o tři roky mladší Hannah Königová. Nejenže vymysleli produkt, který vyvážejí do celého světa, a loni měli obrat 12 milionů eur, ale zajímavý je i způsob, jakým vedou svoji firmu.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se