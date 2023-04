Stále častěji se v Česku používá při nákupu či prodeji firem speciální pojištění, které má zabránit tomu, aby prodávající za několik let nemusel vracet část peněz, které zinkasoval.

„Když něco prodáváte, a nemusí to být jen firma, například dům nebo auto, tak kupující po vás požaduje prohlášení, tedy nějakou záruku za to, že prodávaná věc má nějaké vlastnosti a že cena, kterou za to platí, jim odpovídá,“ říká v rozhovoru pro HN akviziční právník Tomáš Doležil z advokátní kanceláře JŠK. „A úplně stejně to funguje při prodeji firmy. Takže prodávající dává prohlášení o tom, že společnost je v domluveném stavu. Buď vám odpovídá za tento stav jen prodávající, nebo můžete riziko do značné míry za úplatu přenést na pojišťovnu,“ popisuje.

Doležil v rozhovoru hovoří i o tom, že trh s firmami rozhodně nezamrznul, v čem se dělají často opakující se chyby i jak bobtná regulace spojená s nákupy nebo prodeji firem (používá se zkratka M&A z anglických slov mergers and acquisitions).

Jak vypadá aktuálně situace na trhu firem?

Dobře. A to i přes mnoho faktorů v politice a ve světě, které způsobují nejistotu a nepředvídatelnost. Trh zůstává aktivní. Samozřejmě že se neustále mění a bude se měnit. Není ale důvod mluvit o krizi nebo neaktivitě v prodejích a nákupech firem. Možná můžeme mluvit o zvýšené opatrnosti jak ze strany investorů, tak prodávajících. V posledních týdnech slyším od mnoha M&A poradců, že mají rozeslán velký počet nabídek potenciálním klientům. To je dobrá zpráva i pro nás, protože tato vlna nepochybně doputuje až k nám transakčním právníkům.