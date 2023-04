Mladoboleslavská Škoda Auto opět buduje větší pozice v Asii. Nově dokončovaný montážní závod ve Vietnamu má být branou do celého prostoru ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie), který čítá 660 milionů lidí a je v současnosti jednou z ekonomicky nejrychleji rostoucích oblastí na světě. Některé jeho ekonomiky, mezi něž patří kromě Vietnamu například Thajsko, Filipíny, Singapur či Indonésie, rostou až osmiprocentním tempem. Škodovka navíc v této oblasti získala odpovědnost za strategické řízení všech velkoobjemových značek celého koncernu Volkswagen, což znamená prodeje a případnou produkci Volkswagenu, Seatu a pochopitelně Škody.

„Česká automobilka dostala za úkol strategicky řídit velkoobjemové značky koncernu Volkswagen v regionu ASEAN a rozvíjet regionální strategii pro tyto důležité rostoucí trhy. Cílem je, aby se zde Škoda etablovala jako silná značka a dlouhodobě si zajistila ziskovost i růst v objemovém segmentu trhu,“ uvedla automobilka tuto neděli. Zároveň ukázala další plány na růst ve Vietnamu a výrobní propojení mezi touto zemí a Indií. Z ní se totiž budou dovážet do Vietnamu komponenty, ze kterých se v tamním nově vznikajícím závodě budou montovat vozy určené pro trhy jihovýchodní Asie. Továrna, do které investuje a vlastní ji společnost TC Motor ve vietnamské provincii Quang Ninh, by měla začít vyrábět příští rok a na politické úrovni přijel spolupráci s Vietnamem o víkendu podpořit také premiér Petr Fiala (ODS) při svém turné po Asii. V regionu je taková podpora vždy důležitá.

„V řadě zemí je Škoda vlastně to hlavní, s čím si lidé Českou republiku spojují, takže je takovým neformálním ambasadorem našeho průmyslu a naší země ve světě,“ uvedl český premiér pro ČTK. „Spolupráce s místním partnerem ve Vietnamu představuje významný milník. Vstup do Vietnamu navíc otevírá cestu k přístupu na další trhy v regionu ASEAN. Abychom mohli co nejrychleji využít tamní obrovský prodejní potenciál, začali jsme již intenzivně pracovat na rozvoji prodejní sítě,“ řekl k jeho návštěvě Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto odpovědný za prodej a marketing s tím, že automobilka aktuálně zakládá první partnerské prodejny, které budou otevřené v Hanoji a následovat bude Da Nang a Ho Či Minovo Město.

Webové stránky ve vietnamštině jsou spuštěné a v červnu by se měly autosalony naplnit prvními vozy vyrobenými v Evropě. Nejprve by mělo jít o modely Kodiaq a Karoq a od příštího roku vietnamskou nabídku obohatí Superb a Octavia. V budoucnosti portfolio rozšíří také plně elektrický vůz Enyaq iV. Všechny vozy z evropských výrobních závodů budou dováženy jako kompletně smontované. Zároveň automobilka plánuje ve středně- až dlouhodobém horizontu rozšíření počtu prodejních míst na více než 50 a počítá s ročním odbytem 30 000 vozů.

Vstup na vietnamský trh umožňuje Škodě Auto také využít synergie, které nabízí geografická blízkost Indie. Právě v nově budovaném závodě bude příští rok zahájena montáž modelů Slavia a Kushaq z takzvaně kompletně rozložených sad (CKD – Completely Knocked Down), které budou dodávané z výrobního závodu značky Škoda v Indii. Tamní výrobu má automobilka na starosti a úspěch v jihovýchodní Asii by mohl podstatně navýšit její kapacity.

Region ASEAN a Indie jsou tak aktuálně hlavní destinace pro potenciální růst automobilky poté, co přišla o ruský trh a několik let se trápí v Číně. Jen do Vietnamu by po roce 2030 měly její dodávky vzrůst na více než 40 tisíc automobilů.