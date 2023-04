Je to téměř tři roky, co matka přišla s půlročním synem do nemocnice, protože měl bouli na noze a neustále plakal. Když ho lékaři vyšetřili, odhalili, že má jedenáct zlomenin. Kromě holenní, lýtkové či klíční kosti mělo dítě zlomené i nosní kůstky. Některá poranění byla čerstvá, jiná i přes měsíc stará. Vyšetřování ukázalo na vlastního otce, který byl uznán vinným, od soudu ale odešel jen s podmínkou.

