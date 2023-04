Bývalý ministr financí a zakladatel strany TOP 09 Miroslav Kalousek se nyní rád označuje za politického komentátora. A nutno přiznat, že pálí hlava nehlava. Nešetří babišovskou opozici, ale ani vládu. Ta podle něj zatím jen pokračuje v Babišově populistické politice uplácení voličů. „A kvůli tomu jsme koaliční strany snad nevolili,“ říká Kalousek v rozhovoru pro HN. Řeč je o tom, co má vláda dělat, aby Česko nezbankrotovalo, ale také o trablech TOP 09, kandidatuře do europarlamentu či o užitečných idiotech Kremlu.

Co vám táhlo hlavou, když jste v televizní debatě s exministryní financí Alenou Schillerovou sepnul ruce ve zbožném gestu a vzhlédl k nebesům?

Samozřejmě jsem si všiml, že ta fotografie koluje na sociálních sítích v různých kolážích. Ale nevím ani, kdy vznikla. Pravděpodobně to bylo ve chvíli, když jsem slyšel něco naprosto nehorázného – a těch nehorázností zaznělo od paní poslankyně Schillerové tolik, že si už přesně nevybavím, při které z nich jsem ruce sepnul.

Která z těch „nehorázností“ byla podle vás největší?

Nejhorší je, že odmítá připustit, že zásadní problém Česka, tedy strukturální rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, způsobila aktivně ona sama. A to tím, že ze zákona o rozpočtové odpovědnosti udělala fakticky zákon o rozpočtové neodpovědnosti. Onen zákon byl konstruován pro špatné časy. V dobrých časech umí přece zodpovědně hospodařit každý, ale ve špatných časech musíte přeskupit priority a stále se chovat přiměřeně odpovědně. Na to byla právě pravidla zákona o rozpočtové odpovědnosti vytvořena. Jenže během roku 2020 se pravidla změnila rovnou dvakrát. To Babišově vládě umožnilo prudce navýšit výdaje a prudce snížit příjmy. To je nejhlubší příčina problému, se kterým se dnešní vláda potýká. Ten problém aktivně způsobilo hnutí ANO. A pokud paní poslankyně Schillerová odmítá připustit, že to byla ona, kdo zvedl závoru rozpočtového populismu, tak je to mimořádná nehoráznost a licoměrnost.

Tak zase pomalu, byl tady přece covid, muselo se udělat něco mimořádného, utrácely všechny země…

Jenže u nás výdaje, které vláda prezentovala jako související s covidem z 90 procent s covidem nesouvisely. Což snadno poznáme z toho, když se podíváme na současný rozpočet. Kdyby tyto výdaje souvisely s covidem, tak by s covidem odezněly. Ale ony zůstaly, protože se z nich staly výdaje povinné! No, a když se podíváme na stranu příjmů, tak je to podobná tragédie. Zrušení superhrubé mzdy způsobilo, že z inkasa daní vypadla částka, která každý rok narůstá, teď už je vysoko nad 100 miliard korun. Původně se tvrdilo, že je to jen na dva roky, ale jak to dopadlo, vidíme. Mimochodem, nikdy jsem nepochopil, proč na téhle nezodpovědnosti de facto spolupracovala ODS.

Jak vidíte výkon současné vlády při konsolidaci rozpočtu?