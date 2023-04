Za první čtvrtletí nepřitekl do Česka žádný ruský plyn, oznámil minulý týden ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). To se podle něj stalo v poprvé v historii, a země se tak zbavila závislosti na plynu z Ruska. To však platí jen pro samotnou komoditu v plynném stavu, nikoliv však už třeba pro produkty, které v sobě značný podíl ruského plynu nesou. Mezi takové patří třeba hnojiva. Importy agrárních chemikálií z Ruska, jež napadlo Ukrajinu, nepodléhají žádným sankcím a naopak bují.

