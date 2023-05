Ten výzkum trval tři roky a na jeho konci byl patent, několik odborných článků. Vojenská akademie v Brně za něj před lety dostala milionovou podporu od státu. A co tak zásadního vyzkoumala? Přístroj s virgulí na hledání lidí v lavinách, který mohou použít jen senzibilové.

Patent získala před sedmi lety i podprsenka s masážními prvky. A podobných objevů obsahuje oficiální databáze patentů celou řadu. Vědecké výstupy totiž léta reálně nikdo nekontroloval ani nehodnotil. Státní finanční podpora navíc závisela spíše na kvantitě, a nikoliv kvalitě. Nehledě na potřebu nebo využití. Když na konci března Český statistický úřad oznámil, že má Česko nejnižší počet patentů za deset let, spustilo to kritiku, jak špatně na tom česká věda je. Podle odborníků to ale tak špatná zpráva není.