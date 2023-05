Přibližně do dvou a půl minuty od založení účtu začne TikTok předkládat dětem videa, která na ně mohou škodlivě působit. Do osmi minut jim pak může být vnucován obsah týkající se poruch příjmu potravy. Vyplývá to z nedávné studie britského Centra pro boj s digitální nenávistí. Podle odborníků dětem škodí i další sociální sítě, které mohou v důsledcích vést až k psychickým potížím.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se