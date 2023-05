Kdo sází, že mu nákup akciového indexu S&P 500 zajistí dosažení renty, penze nebo jiného investičního cíle, musí mít nutně víru v pokračující dominanci a sílu ekonomiky USA. Při pohledu do minulosti takové přesvědčení dává smysl. Jenže zásadní otázkou je, zda bude americký kapitalismus skutečně hrát prim i v budoucnu. Pokud si tím není investor jistý, měl by své sázky rozprostřít celosvětově nebo se zkusit více zaměřit například i na země, u nichž by ekonomickou dominanci málokdo čekal a přitom může přijít: Egypt, Nigérii nebo Indonésii.

