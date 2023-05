Na světovém realitním trhu stoupá napětí. To se ještě zvýšilo poslední dubnovou neděli, kdy USA zažily největší bankovní krach od finanční krize 2008. Americké úřady převzaly First Republic Bank a obratem ji prodaly kolosu JPMorgan Chase & Co. V březnu tomu předcházel kolaps Silicon Valley Bank a Signature Bank. Šlo o druhý a třetí největší bankovní pád od zmíněného roku 2008, kdy zkrachoval finanční dům Washington Mutual.

Tři letos padlé banky spravovaly majetek v hodnotě 532 miliard dolarů. Další krize důvěry a problémy se objeví v komerčních realitách, zejména u kanceláří, shodují se experti. „V určitých částech komerčních nemovitostí dojde k masakru,“ varoval například Josh Friedman, spoluzakladatel alternativního správce majetku Canyon Partners. Uvedl to na konferenci, kterou pro byznysmeny z celého světa pořádal respektovaný think-tank Milken Institute.